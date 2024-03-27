Artık İngiliz değiller!

İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren'ın yönetimi artık tamamen Bahreyn varlık fonu olan Mumtalakat Holding'e geçti. Mumtalakat, McLaren'daki hisselerini yüzde 60'tan 100'e çıkararak şirketin tek patronu oldu.

Hem İngiltere hem de dünya otomotiv endüstrisinde önemli bir yeri olan McLaren'ın satılması, gözleri İngiliz otomotiv sektörüne çevirdi. Öyle ki, dünya otomotiv endüstrisinin önemli merkezlerinden biri olan İngiltere'de, artık tüm yerli üreticiler yabancıların kontrolünde faaliyetlerini sürdürüyor. İşte birkaç örnek:

Aston Martin: Amerikalı ve Kuveytli yatırımcıların oluşturduğu bir konsorsiyum olan Prodrive'in kontrolünde bulunuyor.

Bentley: 1997'den bu yana Alman Volkswagen bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Caterham: 2011'de Malezyalı girişimci Tony Fernandes'e satıldı.

Jaguar & Land Rover: 2008'de Amerikalı Ford tarafından Hintli Tata'ya satıldı.

Lotus: Pek çok kez el değiştirdi. 2007'de Çinli Geely'e geçti.

Mini: 2000'den beri BMW çatısı altında operasyonlarına devam ediyor.

Rolls-Royce: 1998'de Bentley ile birlikte Volkswagen'e satıldı. Otomobil üretim hakkı ise BMW'ye geçti. 2002'de BMW'nin kalan hisseleri alması ile üretim Goodwood tesislerine kaydı.