Ameliyattan önce yağlı yiyecekler yemek beyindeki hafıza fonksiyonlarını etkilediği tespit edildi

ABD'nin Ohio Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma, ameliyattan bir ay önce omega- 3 yağ asitleri açısından zengin gıda takviyeleri almanın laboratuvar farelerinin hafıza fonksiyonlarını etkilediğini gösterdi.

Ayrıca ameliyattan 3 gün önce yağlı yiyecekler yemenin, korku duygularıyla ilişkili hafıza fonksiyonlarını etkilediği tespit edildi. Araştırmacı Ruth Barrientos, "Yüksek yağlı gıdalar tek başına beyindeki iltihaplanmayı biraz artırabilir. Ancak daha sonra beyinde uzun süreli hafızayı etkiler" diyor.