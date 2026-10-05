Yasadışı bahis ve şans oyunları soruşturmaları kapsamında mali hareketleri mercek altına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesaplarındaki olağandışı para trafiği, savcılık dosyasına giren MASAK raporuyla deşifre oldu.

135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yasin Kol hakkındaki iddiaların temel dayanağı netleşti. Savcılık tutanaklarında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Yasin Kol'un hesaplarındaki devasa para hareketliliğini ortaya koydu.

Raporda yer alan verilere göre, Yasin Kol'un hesaplarında toplam 135 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

14 YILDA 5 BİN 978 TRANSFER

Yapılan detaylı incelemelerde, 2012 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemdeki para transferleri tek tek hesaplandı.

Söz konusu 14 yıllık süreçte Yasin Kol'un hesaplarında tam 5978 işlem gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

Bu işlemler sonucunda hesaplara giren para miktarı 62 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken, hesaplardan çıkan tutarın 72 milyon 100 bin lira olduğu saptandı.

2026'DA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

MASAK uzmanları tarafından yıllara göre gerçekleştirilen araştırma, para trafiğindeki ivmelenmeyi de gözler önüne serdi. İşlem hacminde özellikle 2020 yılından sonra belirgin artış yaşandığını ortaya koydu.

Hesaplardaki para giriş çıkışlarının 2024 ve 2026 yıllarını kapsayan dönemde ciddi şekilde hızlandığı anlaşıldı.

Sadece 2026 yılı ele alındığında, hesaplara yaklaşık 22 milyon 300 bin lira girişe karşılık, 40 milyon 800 bin lira çıkış olduğu tespit edildi.

Yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturulan Yasin Kol’un mali profili, savcılık dosyasına sunulan MASAK raporuyla ortaya çıkarıldı. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)