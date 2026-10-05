Fenerbahçe'de çifte ayrılık planı! Ocak'ta yolcular
Milli arada Turan Tovuz'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan Dorgeles Nene ile Ognjen Mimovic için ayrılık kararı öne çıkarken, sarı-lacivertli yönetim iki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Hakan Çağrı Balta'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılırken, karşılaşmanın ardından kulüpte ara transfer dönemi için yürütülen çalışmalar yeniden hız kazandı.
NENE KULÜP ARIYOR
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimlerin başında Dorgeles Nene geliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında düşünmediği 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istediği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin de Nene'nin ayrılığına onay verdiği ve oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmeyi amaçladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Nene'yi Leipzig'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Beklenen katkıyı sağlayamayan genç futbolcu için ara transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek.
MIMOVIC İLE DE YOLLAR AYRILIYOR
Kadrodaki geleceği netleşmeye başlayan bir diğer futbolcu ise Ognjen Mimovic oldu.
İsmail Kartal'ın planları arasında bulunmayan 22 yaşındaki Sırp sağ bekle de yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe'nin 6,7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Mimovic, son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçirdi.
Sırp oyuncu, sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı.