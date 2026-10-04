TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 57 ay sonra yüzde 30'un altında
TÜİK, milyonların ocak zammını belirleyecek eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan rakamlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğine işaret ederek, "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu milyonların beklediği eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.
57 AY SONRA YÜZDE 30'UN ALTINA GERİLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan rakamlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğine işaret ederek, "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30'un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor." ifadelerini kullandı.
Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30'un altına geriledi.
Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor.
Eylül ayında gıda enflasyonu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 oldu.
Kural bazlı düzenlemelerimizin de katkısıyla eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu yüzde 41,3'e indi. Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor.
Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor.
Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarımıza devam ediyoruz. 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır."
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,81 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,07 artış gösterdi.
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,73 yükseliş kaydetti. Öte yandan, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 23,38, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 27,38 artış gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,15, imalatta yüzde 29,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67 ve su temininde yüzde 29,7 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,07, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,38, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,15, imalatta yüzde 29,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67 ve su temininde yüzde 29,7 artış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 28,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97, enerjide yüzde 30,82 ve sermaye mallarında yüzde 21,55 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,78 gerilerken imalatta yüzde 2,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,97 ve su temininde yüzde 1,83 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,04, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,54, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,59, enerjide yüzde 3,55 ve sermaye mallarında yüzde 1,47 yükseliş oldu.
AĞUSTOS AYI VERİLERİ
TÜİK'in resmi verilerine göre ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 artmıştı. Ağustos itibarıyla 2026 yılı başından bu yana gerçekleşen artış yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olmuştu.
EYLÜL 2026 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans'ın TÜİK tarafından 5 Ekim'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi geçtiğimiz günlerde 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Anketteki ortalama beklentinin gerçekleşmesi halinde ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu.