Dedesi Tevfik Sağbaş ise tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere gittiklerini, kan bağışı için komşularından destek istediklerini söyledi.

Hamid'in bir dediğini iki etmediklerini belirten Tevfik Bey, "Babasını bulsun Hamid, tedavi olsun, gelsin yine kapı açık. Biz onun yine dedesiyiz" sözleriyle desteğini dile getirdi.

ÜÇ YIL BOYUNCA SAKLANAN GERÇEK

Buna rağmen ona bakmayı sürdürdüğünü belirten Mehmet Bey, ailesinin Hamid'e bakmak istemeyebileceğinden endişe ederek test sonucunu değiştirip gösterdiğini ve gerçeği üç yıl sakladığını açıkladı.

Müge Anlı ise "Çocuktan vazgeçmemek için anne babanızı bu şekilde kandırdınız" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.