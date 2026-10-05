Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın acıklı hikayesi! Büyüttüğü oğluna sarılan Mehmet Bey ağlattı: "Evladımı bırakmamak için ailemi kandırdım!"
atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan Akdeniz anemisi hastası Hamid Yorulmaz'ın hikayesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Biyolojik babası olmadığını 2021 yılında DNA testiyle öğrenmesine rağmen Hamid'den vazgeçmeyen ve gerçeği ailesinden 3 yıl boyunca saklayan Mehmet Sağbaş, canlı yayında büyüttüğü oğluyla kucaklaştı.
atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına, ilik nakli için biyolojik babasını bulma umuduyla başvuran Hamid Yorulmaz, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş ile canlı yayında bir araya geldi.
Baba oğul gözyaşları içinde birbirine sarılırken Müge Anlı'nın "Kan bağınız olmayabilir ama can bağınız var" sözlerine Mehmet Bey, "Evet, can bağımız var" yanıtını verdi.
Akdeniz anemisiyle mücadele eden Hamid'in biyolojik babasını arayışı sürerken, kendisini büyüten ailesinin açıklamaları yıllardır onun için verdikleri mücadeleyi gözler önüne serdi.
BABAANNE VE DEDEDEN DESTEK
Hamid'i büyüten babaannesi, hastaneden çıktığında yemek yiyebilmesi için istediği yemekleri yapmayı öğrendiğini anlattı.
Dedesi Tevfik Sağbaş ise tedavi için farklı şehirlerdeki hastanelere gittiklerini, kan bağışı için komşularından destek istediklerini söyledi.
"KAPIMIZ YİNE AÇIK"
Hamid'in bir dediğini iki etmediklerini belirten Tevfik Bey, "Babasını bulsun Hamid, tedavi olsun, gelsin yine kapı açık. Biz onun yine dedesiyiz" sözleriyle desteğini dile getirdi.
HAMİD'DEN VAZGEÇMEMEK İÇİN SONUCU ÜÇ YIL SAKLADI
Hamid'i henüz 40 günlükken hastanelere götürmeye başladığını anlatan Mehmet Sağbaş, 2021 yılında yaptırdığı DNA testiyle biyolojik babası olmadığını öğrendiğini söyledi.
ÜÇ YIL BOYUNCA SAKLANAN GERÇEK
Buna rağmen ona bakmayı sürdürdüğünü belirten Mehmet Bey, ailesinin Hamid'e bakmak istemeyebileceğinden endişe ederek test sonucunu değiştirip gösterdiğini ve gerçeği üç yıl sakladığını açıkladı.
Müge Anlı ise "Çocuktan vazgeçmemek için anne babanızı bu şekilde kandırdınız" sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.
YENİDEN EVLENMEME SEBEBİ YÜREK BURKTU
"O çocuk zaten benden kopamaz. Ben de ondan kopamam" diyen Mehmet Sağbaş, Hamid'in üvey anne üzüntüsü yaşamaması için yeniden evlenmediğini de anlattı.
YOĞUN BAKIMDA KALDIĞI GÜNLERİ ANLATTI
Hamid'in yoğun bakımda kaldığı günleri anlatırken duygulanan Mehmet Bey, pandemi döneminde hastaneye alınmadığı için önce arabasında, ardından kendisine kapısını açan bir esnafın dükkânında kaldığını söyledi.
"BABA BEN SENİ ÇOK ÖZLEDİM"
amid'in komadan çıktıktan sonra kendisine "Baba, ben seni çok özledim" dediğini aktaran Mehmet Sağbaş, o anı hiç unutamadığını dile getirdi.
"BEN SİZİ ÇOK SEVDİM"
Müge Anlı, Mehmet Bey'e "Ben sizi çok sevdim. Yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık" sözleriyle seslenirken, Hamid'e de nüfus bağının sona ermesinin aralarındaki baba oğul bağını değiştirmediğini hatırlattı.
MÜGE ANLI'DAN ANNEANNEYE SERT TEPKİ
Anneanne Naciye Yorulmaz'ın, Mehmet Sağbaş'ın gözyaşlarını küçümseyen ve Hamid'e yönelik sevgisini sorgulayan sözleri Müge Anlı'nın tepkisini çekti.
"Ben böyle sevgisizlik görmedim. Anneanne çok kıymetli bir şeydir" diyen Anlı, duydukları karşısında tepkisini gizleyemeyen Müge Anlı, "Seni ben vicdanınla baş başa bırakıyorum. İnşallah bu gece rahat uyuyabilirsin" dedi.
Anneannenin tutumunun yetiştirdiği kızına da yansıdığını söyleyerek tepkisini sürdürdü.
BİYOLOJİK BABANIN BULUNMASI İÇİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan, programda dile getirilen iddialar üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz'ın jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.
BİYOLOJİK BABAYA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtilirken, annenin biyolojik baba olduğunu ileri sürdüğü kişiye ilişkin araştırmaların da sürdüğü bildirildi.