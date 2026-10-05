

MİLLİLER İLK ÜÇ MAÇINI KAYBETTİ

A Ligi 1. Grup'ta henüz puanı bulunmayan Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip daha sonra Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda ise Belçika'ya 3-0 kaybetti.

Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yenen İtalya ise sahasında Belçika karşısında 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İtalyanlar, Fransa deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü.