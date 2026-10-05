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Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya konuk olacak. İlk üç karşılaşmasını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Bologna'da oynanacak mücadelede gruptaki ilk puanlarını almaya çalışacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-2

MAÇI MARCINIAK YÖNETECEK

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-3
MİLLİLER İLK ÜÇ MAÇINI KAYBETTİ

A Ligi 1. Grup'ta henüz puanı bulunmayan Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip daha sonra Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda ise Belçika'ya 3-0 kaybetti.

Türkiye'yi deplasmanda 4-1 yenen İtalya ise sahasında Belçika karşısında 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İtalyanlar, Fransa deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-4
ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YOK

A Milli Takım, İtalya karşısına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında gördükleri kartların ardından cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da Bologna'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-5
BOLOGNA'DA ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Türkiye ile İtalya A milli takımları Bologna'da üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın kentte iki yıl önce oynadığı özel maç golsüz beraberlikle tamamlandı.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-6
Bologna aynı zamanda Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı en farklı yenilgiye de sahne oldu.

Ay-yıldızlı ekip, 1962 yılında oynanan 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını 6-0 kaybetti. İtalya'nın gollerinin dördünü Orlando, ikisini Riviera kaydetti.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-7
Türkiye, İtalya karşılaşmasının ardından Uluslar Ligi'ndeki son iki maçını Kasım ayında oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip önce Fransa'ya konuk olacak, ardından grup mücadelesini İzmir'de Belçika karşısında tamamlayacak.

Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-8
MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Ozan, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Kerem, Yunus, Oğuz, Deniz.

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Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-10 Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-11 Milliler İtalya karşısında: Hedef 3 puan! İlk 11'de mecburi rotasyon-12
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