Yazar ve şair Biermann, günlüklerinin yayımlanması dolayısıyla Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Yahudi kökenli tanınmış şarkı yazarı ve şairi Wolf Biermann, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayan Biermann, "Bu, dünyadaki pek çok insana acı veriyor. Ama bana iki kat, üç kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi. (Foto: AA)

"ACIMASIZ BASKI DEVLETİ"

Biermann, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine sert eleştiriler yönelterek İsrail'in gerici ve acımasız bir baskı devletine dönüşmek üzere olduğunu belirtti.

Geçmişte umut ettiği demokratik ve insancıl İsrail'in artık kalmadığını kaydeden Biermann, "Şu anda en kötü ve en tehlikeli antisemitler İsrail'de yaşıyor." diye konuştu.