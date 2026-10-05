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Yahudi kökenli sanatçı Biermann’dan Gazze açıklaması: İsrail’i “acımasız baskı devleti” olarak niteledi, saldırılarını savaş suçu olarak değerlendirdi

Almanya'nın Yahudi kökenli tanınmış şarkı yazarı ve şairi Wolf Biermann, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını “savaş suçu” olarak nitelendirerek İsrail'in “gerici ve acımasız bir baskı devletine” dönüşmek üzere olduğunu söyledi.

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Yahudi kökenli sanatçı Biermann’dan Gazze açıklaması: İsrail’i “acımasız baskı devleti” olarak niteledi, saldırılarını savaş suçu olarak değerlendirdi

Almanya'nın Yahudi kökenli tanınmış şarkı yazarı ve şairi Wolf Biermann, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu söyledi.

Yazar ve şair Biermann, günlüklerinin yayımlanması dolayısıyla Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wolf Biermann (Foto: Sosyal medya)Wolf Biermann (Foto: Sosyal medya)

"GAZZE'DEKİ SALDIRILAR SAVAŞ SUÇU"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayan Biermann, "Bu, dünyadaki pek çok insana acı veriyor. Ama bana iki kat, üç kat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi. (Foto: AA)Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi. (Foto: AA)

"ACIMASIZ BASKI DEVLETİ"

Biermann, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine sert eleştiriler yönelterek İsrail'in gerici ve acımasız bir baskı devletine dönüşmek üzere olduğunu belirtti.

Geçmişte umut ettiği demokratik ve insancıl İsrail'in artık kalmadığını kaydeden Biermann, "Şu anda en kötü ve en tehlikeli antisemitler İsrail'de yaşıyor." diye konuştu.

İsrail kabinesini “lemurlar” olarak adlandırdı (Foto: AA)İsrail kabinesini “lemurlar” olarak adlandırdı (Foto: AA)

İSRAİL KABİNESİNİ "LEMURLAR" OLARAK NİTELENDİRDİ

Johann Wolfgang von Goethe'nin "Faust" adlı eserine atıfta bulunan Biermann, İsrail kabinesini "lemurlar" (Şeytan'ın yardımcıları) olarak nitelendirdi.

Babasının Yahudi olduğu gerekçesiyle Auschwitz toplama kampına gönderildiğini ve burada öldürüldüğünü aktaran Biermann, "Dünyaya bakışım, ailemin korkunç geçmişi yüzünden bulanıklaşmıyor." dedi.

Biermann, AfD’nin yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu (Foto: Reuters)Biermann, AfD’nin yükselişi hakkında değerlendirmelerde bulundu (Foto: Reuters)

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) özellikle doğu eyaletlerinde ve Berlin'de güç kazanmasını da değerlendiren Biermann, partinin başarısını yalnızca Doğu Almanya'nın ve yeniden birleşmenin yarattığı toplumsal yaralarla açıklamanın yetersiz olduğunu söyledi.

Almanya'nın Nazi geçmişinin toplumun siyasi ve ahlaki yapısında derin izler bıraktığını belirten Biermann, otoriteye duyulan özlemin ve bazı siyasi eğilimlerin nesilden nesile aktarılabileceğini kaydetti.

Her toplumun belirli dönemlerde kendine özgü bir "siyasi DNA" taşıdığını aktaran Biermann, bunun kriz, kıtlık veya refah dönemlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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Yahudi kökenli sanatçı Biermann’dan Gazze açıklaması: İsrail’i “acımasız baskı devleti” olarak niteledi, saldırılarını savaş suçu olarak değerlendirdi-6 Yahudi kökenli sanatçı Biermann’dan Gazze açıklaması: İsrail’i “acımasız baskı devleti” olarak niteledi, saldırılarını savaş suçu olarak değerlendirdi-7 Yahudi kökenli sanatçı Biermann’dan Gazze açıklaması: İsrail’i “acımasız baskı devleti” olarak niteledi, saldırılarını savaş suçu olarak değerlendirdi-8
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