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Hagi’den sonra en iyisi

Dries Mertens ligde bu sezon 5 gol, 11 asistle 16 gole katkı yaptı. Belçikalı, 2000-01 sezonundan bu yana ligde çok gol katkısı yapan 36 yaş ve üstündeki isim oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Hagi’den sonra en iyisi

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta, 8 gol attı ve 11 de asist yaptı. Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.

Bilindiği gibi Cimbom'un efsane isimleri arasında bulunan Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonunda 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Ayrıca 2017-2018 sezonunda Başakşehir formasını terleten Emre Belözoğlu 3 gol, 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson 2020-2021 sezonunda 4 gol, 11 asist kaydetti ve 15 gole katkı sunmuştu.

Hatırlanacağı üzere Mertens, 2023 yılında Zalgiris'e attığı golle de Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oldu. Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını belirtse de yönetim 1 yıl daha devam etmeyi arzuluyor.

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