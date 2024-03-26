Fenerbahçe Arsenal’den ayrılması beklenen İtalyan yıldız Jorhingo’nun peşini bırakmıyor

Fenerbahçe bir yandan Konferans Ligi ve Süper Lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapması bekleniyor. F.Bahçe'nin hedefindeki isim Arsenal forması giyen Jorginho.

Brezilya asıllı İtalyan yıldızı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Jorginho, kulübüyle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen takımından ayrılacak. Ada basını, F.Bahçe'nin bu transfer için çok istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.

Bu sezon Arsenal forması altında toplamda 28 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 2016 yılından beri İtalya Milli Takımı forması giyen Jorginho, 50 maçta 5 gol kaydetti. 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon Euro'ya transfer olan Jorginho için şimdiye kadar 77.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli futbolcu, Arsenal ve Chelsea dışında Napoli, Verona ve Sambonifacese formasını giydi.