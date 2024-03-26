PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Arsenal'den ayrılması beklenen İtalyan yıldız Jorhingo'nun peşini bırakmıyor

İngiliz basınına göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki orta sahanın transferi için oldukça istekli... Yönetimin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncunun menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Fenerbahçe Arsenal’den ayrılması beklenen İtalyan yıldız Jorhingo’nun peşini bırakmıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe bir yandan Konferans Ligi ve Süper Lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapması bekleniyor. F.Bahçe'nin hedefindeki isim Arsenal forması giyen Jorginho.

Brezilya asıllı İtalyan yıldızı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor. İngiliz medyasındaki haberlere göre Jorginho, kulübüyle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen takımından ayrılacak. Ada basını, F.Bahçe'nin bu transfer için çok istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.

Bu sezon Arsenal forması altında toplamda 28 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 2016 yılından beri İtalya Milli Takımı forması giyen Jorginho, 50 maçta 5 gol kaydetti. 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon Euro'ya transfer olan Jorginho için şimdiye kadar 77.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli futbolcu, Arsenal ve Chelsea dışında Napoli, Verona ve Sambonifacese formasını giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki balya balya para skandalında yeni gelişme! Her taşın altından Özgür Karabat çıkıyor
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
İnsani Yardım Vakfı
Emeklinin ikramiye takvimi hazır! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ödemeler ne zaman? Kim, ne kadar alacak?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
Ece Sükan’la biten aşk sonrası gizemli gece! Çağatay Ulusoy yeni sevgilisiyle mi yakalandı? Kameraları görünce yüzünü kapattı...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisini masaya yatırıyor!
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
SON DAKİKA