Elon Musk, çok ilginç çalışmalara imza atmaya devam ediyor

Neuralink, X, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, sınırları zorluyor. Amerikalı girişimci şimdi de görme engellilere görme yetisini geri kazandıracak Blindsight adlı yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini açıkladı.

Blindsight şu anda maymunlar üzerinde test ediliyor ve ilk sonuçlar umut verici. Yapılan denemelerde hiçbir maymunun ölmediği veya ciddi şekilde yaralanmadığı da notlar arasında. Musk, implantın ilk başta eski Nintendo grafikleri gibi düşük çözünürlüklü bir görüş sağlayacağını, ancak zamanla insan gözünden daha iyi bir görüşe ulaşabileceğini söylüyor.