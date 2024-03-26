Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi! Cağ kebabı en çok beğenilen Türk yemeği oldu

Yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas, 'dünyanın en iyi 100 yemeği'ni belirledi. 10 bin 927 yemek arasından site kullanıcılarının oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı.

Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listeye Türkiye'den 8 yemek girdi. Cağ kebabı 'dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 20'nci sırada bulunurken, iskender kebabı 37'nci, mantı 38'inci, döner 60'ıncı, Adana kebap 70'inci, mercimek çorbası 72'nci, hünkar beğendi 77'nci oldu.

Sandviç kategorisinde 3'üncü sırada yer alan tombik döner, 'dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89'uncu sıraya yerleşti. 'Dünyanın en iyi yemek şehirleri' listesine ise Türkiye'den Gaziantep, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İzmir girdi.

İŞTE İLK 100'DEKİ 8 LEZZETİMİZ

Cağ kebabı

İskender kebabı

Mantı

Döner

Adana kebap

Mercimek çorbası

Hünkar beğendi

Tombik döner