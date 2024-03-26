PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi! Cağ kebabı en çok beğenilen Türk yemeği oldu

Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi. Listeye ülkemizden 8 yemek girdi. Cağ kebabı en çok beğenilen Türk yemeği oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi! Cağ kebabı en çok beğenilen Türk yemeği oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas, 'dünyanın en iyi 100 yemeği'ni belirledi. 10 bin 927 yemek arasından site kullanıcılarının oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı.

Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listeye Türkiye'den 8 yemek girdi. Cağ kebabı 'dünyanın en iyi 100 yemeği' listesinde 20'nci sırada bulunurken, iskender kebabı 37'nci, mantı 38'inci, döner 60'ıncı, Adana kebap 70'inci, mercimek çorbası 72'nci, hünkar beğendi 77'nci oldu.

Sandviç kategorisinde 3'üncü sırada yer alan tombik döner, 'dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89'uncu sıraya yerleşti. 'Dünyanın en iyi yemek şehirleri' listesine ise Türkiye'den Gaziantep, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İzmir girdi.

İŞTE İLK 100'DEKİ 8 LEZZETİMİZ
Cağ kebabı
İskender kebabı
Mantı
Döner
Adana kebap
Mercimek çorbası
Hünkar beğendi
Tombik döner

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
İnsani Yardım Vakfı
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırı da aynı hücreden
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA