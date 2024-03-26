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Canavar Eylem Tok'un ABD'ye kaçırdığı Timur Cihantimur tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce 5 kez hız cezası yemiş

Eylem Tok, trafik canavarı oğlu ile ABD’ye kaçtı. Katil gencin daha önce 5 kez hızlı araba kullanmaktan ceza yediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Canavar Eylem Tok’un ABD’ye kaçırdığı Timur Cihantimur tam bir trafik canavarı çıktı! Daha önce 5 kez hız cezası yemiş

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Cani anne Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki katil oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz araç kullandı. Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. ABD'ye kaçtı.

Aci Ailesi'nin iddiası, kazanın adım adım geldiğini kanıtladı. Baba Özer Aci, Timur Cihantimur'un kazadan birkaç ay önce art arda aynı araçla hız yaptığını ve 5 kez trafik cezası kesildiğini anlattı. Timur'un okul arkadaşının annesi de Aci Ailesi'ne bir mesaj gönderdi. "Kazayı yapan çocuk ile kızım aynı okulda. Çocuğun okula da araba ile geldiğini söyleyenler var" dedi.

Öte yandan Eylem Tok, kırmızı bülten kararı sonrası panikledi. Tok'un Manhattan'da 5 yıldızlı bir otelde kayıtsız bir şekilde kalmak için 4 katı para teklif ettiği ancak kabul edilmediği ortaya çıktı.

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