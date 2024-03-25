A Milli Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a konuştu. İtalyan çalıştırıcı, işine bağlı olduğunu belirtirken, "Ben bu iş için yaşıyorum. Hayallerimiz var. O hayallerle yaşıyoruz" diyerek giriş yaptı. 49 yaşındaki hoca, "Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son maçta çok iyiydik. Herkesle rekabet edebiliriz. Oynadığımız maçlarda 9 golü farklı isimler attı. Buraya kimi çağırsak kararlı bir grup görüyorum. Topa sahipken daha hızlı oynayabiliriz. Sahaya daha iyi yayılmak önemli. Final aksiyonlarını daha iyi yapabiliriz" dedi. Oyunculardan bahseden Montella, "Semih'i çok seviyorum ve beğeniyorum. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Amacım 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Semih'e şunu söylemek istiyorum: Biz buradayız ve sen çok değerlisin. Arda ise Real Madrid'de daha fazla oynamalı. Hem bizim hem kendisi hem kulübü için daha faydalı olur. Antrenman ile maç aynı şey değil" diye konuştu.

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