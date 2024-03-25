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Önce güven'link'

Türkiye Bankalar Birliği’nden finansal güvenliği artıracak öneriler geldi: Kaynağından emin olmadığınız linklere tıklamayın. Güvenliğinden emin olmadığınız mobil uygulamaları yüklemeyin. Banka şifrenizi alışveriş sitelerinde kullanmayın...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Önce güven’link’

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 'Finansal Güvenliğinizi Artıracak Davranış Önerileri' konulu infografik çalışmasıyla vatandaşlara dolandırıcılık mağduru olunmaması için önerilerde bulundu:
● SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara/linklere kaynağından emin değilseniz tıklamayın. Bankanızın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapın. Tek bir 'tık' sahte sitelere veya virüslere yönlendirebilir.
● Banka hesaplarını hiç kimseye kullandırmayın. Hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz.
● Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, aidat iadesi için şifre, kart bilgileri ve kişisel verileri talep edenlere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linkleri tıklamayın.
● Güvenliğinden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlara yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar kişisel bilgileri ele geçirebilir, cihaza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir,
● Cihaza yüklediğiniz uygulamanın istenen izinlerini dikkatlice kontrol edin. Bankacılık uygulamalarını resmi uygulama mağazalarından indirin.

ŞİFREYİ SİTELERDE KULLANMAYIN
● Bankacılık uygulamalarında kullandığınız şifreleri, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmayın. Bunun sonucunda daha az güvenlikli sitelerde şifreleriniz ele geçirilebilir ve bankacılık uygulamalarına bu şifreler denenerek giriş yapılabilir.
● Güvenliğinden emin olmadığınız internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Sahte bir site üzerinden dolandırılabilirsiniz.
● Banka hesap özetlerini ve işlemleri düzenli kontrol edin. Şüpheli bir durumda hemen bankayla iletişime geçin.

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