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Oğuz savaşı kapıda

Galatasaray’ın peşinde olduğu Alanyasporlu Oğuz Aydın için F.Bahçe de devreye girdi. 23 yaşındaki oyuncu için ciddi bir rekabet yaşanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Oğuz savaşı kapıda

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Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Gösterdiği performansın ardından teknik direktör Montella tarafından milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın'ın 2026 yılının haziran ayına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor. Bu bakımdan sadece oyuncu ile anlaşmak yetmiyor. Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeri ile ede temasa geçtiği iddia ediliyor. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Oğuz Aydın'ın ismi bir uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor. Sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor da oynayabilen Oğuz Aydın'ın piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. Ancak bu rakamın pazarlık sürecinde daha yukarı çıkması da söz konusu olabilir.

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