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İsmail'in yedeği Salih Özcan

Başta Bayer Leverkusen olmak üzere Avrupa’nın önemli kulüpleri İsmail Yüksek’in peşine düşmüş durumda. Fenerbahçe yönetimi de Dortmund’un ön liberosu Salih Özcan’ı transfer listenin ilk sırasına aldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
İsmail’in yedeği Salih Özcan

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Fenerbahçe'de transferle ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın birçok kulübü İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak isterken son olarak Bayer Leverkusenli kurmaylar milli futbolcuyu Macaristan-Türkiye maçında takip etmişlerdi. Fenerbahçe yönetimi de İsmail için istenilen fiyat gelirse satışına sıcak bakıyor. Bu arada Sarı- Lacivertli kurmaylar İsmail Yüksek'in alternatifini de belirlemiş durumdalar. Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın ilk aday olarak belirlendiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO
26 yaşında ve 1.83 boyunda olan Salih Özcan'ın Dortmund ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri de 13 milyon Euro civarında. Fenerbahçe'nin ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini tercih edeceği de gelen haberler arasında. Salih Özcan ön libero ve merkez orta saha mevkilerinin her ikisinde başarıyla görev yapabiliyor. Salih Özcan bu sezon 26 maçta Dortmund forması giydi. Gol ve asiste imza atmadı. Bu 26 maçın 16'sında ilk 11'de görev yaptı.

16 kez A Milli Takım forması giyen Salih Özcan ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu için Dortmund ile masaya oturulacak.

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