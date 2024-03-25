Camianın gururu

BEŞİKTAŞ Emlakjet bu sezonki performansıyla yönetim ve taraftarların yüzürnü güldürüyor... Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Siyah-Beyazlılar önceki gün ligin iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka'yı 115-66'lık skorla devirip evinde çıktığı 13'üncü maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Ligde 3.sıra için yerini sağlamlaştıran Siyah-Beyazlılar Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor. Eurocup'ta Gran Canaria ve Hapoel Tel Aviv'i eleyerek yarı finale çıkan Potanın Kartalları, yarı finalin ilk maçında cuma günü Fransız ekibi Bourg ile karşı karşıya gelecek.

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