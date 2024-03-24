Simay Barlas, yeni reklam anlaşması için Riyad’a gitti

Son yılların parlayan yıldızı, başarılı oyuncu Simay Barlas, yeni reklam anlaşması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Markanın düzenlediği etkinliğe katılan Barlas, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe oyuncuyu görmeye gelen binlerce hayranı hem içerde hem de dışarıda izdihama yol açtı. Hayranlarıyla fotoğraflar çektiren Barlas, yoğun ilgiden dolayı zaman zaman yürümekte zorlandı. Güzel oyuncu katıldığı etkinlik dışında Riyad'ın tarihi yerlerini de gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.