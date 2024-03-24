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Mert Günok: İyi bir dönüş yapacağız

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Mert Günok: İyi bir dönüş yapacağız

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Beşiktaş'ta bu sezonun en istikrarlı isimlerinin başında Mert Günok geliyor. Siyah-Beyazlı forma ile 25 maçta ilk 11'de görev alan Günok, milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi.

Milli Takım kampında arkadaşlarıyla sohbet eden Günok'un, "Ara bittikten sonra bizim, lige iyi bir şekilde dönüş yapmamız lazım. Başakşehir maçıyla birlikte yeniden toparlanma sürecine gireceğiz" dediği öğrenildi.

10 MAÇTA GOL YEMEDİ
35 yaşındaki Mert Günok, bu sezon 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Günok, 29 gole ise engel olamadı.

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