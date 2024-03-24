Hayaldi gerçek oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda son dönemlerde dikkati çeken isimlerin başında Kenan Yıldız ile Can Uzun geliyor. Şu sıralarda İtalya'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Almanya'da Nürnberg'in başarısı için top koşturan Can Uzun'un babasının yıllar önce yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Bundan 12 yıl önce Kenan'ın babası Engin Yıldız oğlunun fotoğrafıyla, "Hay maşallah. Geleceğin Galataasaraylısı..." şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Özcan Uzun ise bu paylaşıma, "İnşallah Enginim. Kenan ile beraber giyerler hayırlısıyla o muhteşem formayı" yanıtı verdi.

Genç yıldızların babalarının yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Bilindiği üzere Bundesliga Can Uzun, 12 milyon Euro ile Bundesliga 2'de en pahalı oyuncu oldu. Kenan Yıldız'a da 30 milyon Euro market değeri biçiliyor.



SÖZLEŞMELERİ BİLE AYNI

18 yaşındaki Kenan'ın Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Can Uzun'un da kulübüyle kontratı aynı tarihe kadar devam ediyor.