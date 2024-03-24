SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hayaldi gerçek oldu

Uzun yıllardır dostlukları olan Kenan Yıldız ile Can Uzun, A Milli Takım’da birlikte oynayarak hayallerini gerçekleştirdi. İki futbolcunun babalarının paylaşımları ise sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Hayaldi gerçek oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda son dönemlerde dikkati çeken isimlerin başında Kenan Yıldız ile Can Uzun geliyor. Şu sıralarda İtalya'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile Almanya'da Nürnberg'in başarısı için top koşturan Can Uzun'un babasının yıllar önce yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Bundan 12 yıl önce Kenan'ın babası Engin Yıldız oğlunun fotoğrafıyla, "Hay maşallah. Geleceğin Galataasaraylısı..." şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Özcan Uzun ise bu paylaşıma, "İnşallah Enginim. Kenan ile beraber giyerler hayırlısıyla o muhteşem formayı" yanıtı verdi.

Genç yıldızların babalarının yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. Bilindiği üzere Bundesliga Can Uzun, 12 milyon Euro ile Bundesliga 2'de en pahalı oyuncu oldu. Kenan Yıldız'a da 30 milyon Euro market değeri biçiliyor.

SÖZLEŞMELERİ BİLE AYNI
18 yaşındaki Kenan'ın Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Can Uzun'un da kulübüyle kontratı aynı tarihe kadar devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Türkiye 7 gün sonra sandığa gidiyor! AK Parti’den Büyük İstanbul mitingi! Megakent’te Başkan Erdoğan heyecanı! Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir?
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
Yaban Çiçekleri geliyor
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
Deprem algı dinlemez | AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım! İstanbul nasıl hazırlıklı olacak? Çare Murat Kurum
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu
Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekât bir borçtur
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu | Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan’dan Ankara’ya metro müjdesi: Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız
SON DAKİKA