Dubai’de klip çekti! Başına gelmeyen kalmadı: Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan yaşadıklarını anlattı

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu. "Yaka Yaka" adlı yeni şarkısına Dubai'de klip çeken Doğan, yaşadıklarını anlattı:

Klibi fotoğraf çeken bir kızın hikayesi gibi kurguladık. Her şey spontane gelişti. Ancak drone uçurmamak gerekiyormuş. Dubai'deki yasaklı bir yerde drone kaldırınca güvenlik görevlileri geldi. 3 saat bizi merkezde ağırladılar. Görüntüleri sildirdiler. Ondan sonra izin alıp çıktık. Klip gece devam etti.



PAÇAYI ZOR KURTARDI!

Modern mimarisi ve lüks alışveriş merkezleriyle tanınan Dubai, havaalanı ve önemli tesisleri nedeniyle drone kullanımını kısıtlı bir hale getirmişti.