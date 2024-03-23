Mutluluk deryası

Derya Tuna önceki gece Arnavutköy'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni doğan çocukları hakkında konuştu. Torunlarından bahseden Tuna, "Babaanne oldum, ölüyorum. Allah herkesin evladına sağlık versin. O kadar güzel duygu ki... Bebişlerimiz çok güzel... İkizler; İdo'ya da benziyor, Yasemin'e de benziyor. Eğer değişmezse göz renkleri şu an mavi.. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz" diyerek gülümsedi.

TATLISES'TEN SELAM!

Tam o esnada telefonu çalan Derya Tuna, konuşup geri geldi ve "İbrahim Bey aradı. Sizlere de çok selamı var. Neredesin diye sordu bana... Normal bir sohbetti" ifadelerini kullandı.