Fenerbahçe’ye teklif şoku!

F.Bahçe'nin 3 önemli yıldızı Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geliyordu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin ligden çekilme kararı alınabileceğini açıklamasının ardından bu 3 futbolcu için F.Bahçe'ye gelen teklifler adeta bıçak gibi kesildi.

Çünkü Fenerbahçe ligden çekilip 1. lige düşerse bu oyuncuları çok daha uygun hatta bedava alma fırsatlarının olduğunu düşünüyorlar. Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu için gelen tekliflerinden toplamda 50 milyon Euro'yu bulduğu da ifade ediliyor. Bir başka deyişle Fenerbahçe'nin ligden çekilkesi durumunda kaddi zararı çok büyük boyutlarda olacak.