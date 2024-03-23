Eren Dinkçi müjdesi

Alman basını, bonservisi Werder Bremen'de olan ve Heidenheim'da kiralık forma giyen Eren Dinkçi ile ilgili son gelişmeleri duyurdu. Haberde, 22 yaşındaki kanat forvetin yeni sezonda Werder'den ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bild'e göre; sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Dinkçi'ye Almanya'dan RB Leipzig, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ilgi duyduğu belirtildi. Bilindiği üzere 1.88 boyundaki futbolcu, G.Saray'ın da transfer listesinde yer alıyor. Werder ile sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Dinkçi, bu sezon 25 maçta görev alırken, 8 gol, 3 de asist üretti.