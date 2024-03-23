Bol ’kelce’den harcıyor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Eylül ayında ilişkilerini resmen duyuran çiftin her adımı gündem olmayı başarıyor. Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce ile Swift, birbirlerini görmek için şehirler ve hatta ülkeler arasında mekik dokuyor. Kelce'nin Swift ile aşk yaşamaya başladığı andan itibaren özel uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı. Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

Futbolcunun, şarkıcının Singapur'daki konserine katılmak için yaptığı yolculuğun 570 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Şarkıcının Arjantin'deki konserine de giden Kelce'nin bu seyahati için ise, 300 bin dolar harcadığı konuşuluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN