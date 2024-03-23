Ber’güzel’ sözler!

Halit Ergenç, önceki gün Bebek'teydi. Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Ergenç, ailesiyle birlikte bu süreçteki zorluk hakkında konuştu. Oyuncu, "Aile ile ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Orda da evimizi taşıdık ve başka bir semte taşındık. Çocukların okulu da değişti o sebepten oldu biraz" diyerek süreci anlattı. Londra'da güzel zaman geçirdiklerini de dile getiren Halit Ergenç, "Orada bir sürü yapacak şey var. Bisiklete biniyoruz, çocuklarla çok daha fazla ilgileniyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Bu arada Bergüzar'ın dijitale çektiği 'Düğüm' isimli dizisini izledim yakın zamanda... Bergüzar harika oynuyor, ben çok beğendim" diyerek eşine övgüler yağdırdı.

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