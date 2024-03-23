PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ber'güzel' sözler!

Halit Ergenç, Londra’daki hayatından bahsetti. Eşi Bergüzar Koreli’de bir hayli yüceltti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Ber’güzel’ sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Halit Ergenç, önceki gün Bebek'teydi. Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Ergenç, ailesiyle birlikte bu süreçteki zorluk hakkında konuştu. Oyuncu, "Aile ile ayrı olmak da zor. Sık sık gidip gelmek de zor. Orda da evimizi taşıdık ve başka bir semte taşındık. Çocukların okulu da değişti o sebepten oldu biraz" diyerek süreci anlattı. Londra'da güzel zaman geçirdiklerini de dile getiren Halit Ergenç, "Orada bir sürü yapacak şey var. Bisiklete biniyoruz, çocuklarla çok daha fazla ilgileniyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Bu arada Bergüzar'ın dijitale çektiği 'Düğüm' isimli dizisini izledim yakın zamanda... Bergüzar harika oynuyor, ben çok beğendim" diyerek eşine övgüler yağdırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu
Yaban Çiçekleri geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Murat Kurum’un neden İBB Başkanı seçilmesi gerektiğini anlattı!
Adım adım zirveye: Muslera kendi yaş kategorisinde en çok kazanan 7. oyuncu
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
CHP’li İBB’den skandal! Ramazan etkinliğinde LGBT destekçisi Gaye Su Akyol’a konser verdirildi
Macaristan 1-0 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e darbe tepkisi: Özgür efendi milletten özür dile | ÇANKIRI MİTİNGİ
Galler Prensesi Kate Middleton çektiği video ile ortaya çıktı | İngiltere’yi sarsan haberi kendisi duyurdu! Bunca zaman neredeydi?
Hatay’da seçimi kaybedeceğini anlayan CHP’li Lütfü Savaş’tan mağduriyet tiyatrosu! Sahneden itildi fondaş itiraf etti: Psikiyatrik tedavi görüyor
Başkan Erdoğan’dan Karabük’te önemli açıklamalar! Çalışanlara ve emeklilere net mesaj: Boynumuzun borcudur
CHP’li Tunç Soyer’den DEM itirafı: Gönül bağım var | Burcu Köksal’ı hedef aldı: Doğru bulmuyorum
Paradan kulede Ekrem İmamoğlu’nu aklayan CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın amcasının oğlu Mevlana Saymaz İBB’de işe alındı
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
SON DAKİKA