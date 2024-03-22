SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yasemin’in penceresi!

İkiz bebeklerini kucağına alan fenomen Yasemin Şefkatli, zorlu annelik süreci hakkında konuştu: Bir parça makarna yemek için yalvarıyordum. Sürünerek gidiyordum lavaboya...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Yasemin’in penceresi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizleri, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran Şefkatli, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Ünlü fenomen, "Hazır boşluk bulmuşken kendi hamilelik sürecimi aktarayım... 8'inci haftada öğrendik ikiz olduklarını... İlk öğrendiğim an doktoruma 'sıkışacaklar' dedim. Ölümüne bulantılar başladı. Hiçbir şey yiyemiyordum, hatta koklayamıyordum bile. Bazen bütün gün sadece salatalık yediğim oldu" ifadelerini kullandı.

'YEMEK İÇİN YALVARIYORDUM'
Sözlerine devam eden Şefkatli, "Gittiğimiz başka bir doktor Ayel'in kalbinde bir sıkıntı olduğunu ve artık yakın takip yapması gerektiğini, bebeklerin risk taşıdığını söyledi. Günlerce uyumadan karnımdaki hareketleri takip ettim, hareket olmadığında 'acaba bir sorun mu var' diye doktorlarımıza yazıyordum. Bebeklerimin yaşama tutunması için sıvıları dengede tutmak adına müthiş sıkı bir diyet uyguladım, doktorum böyle yapmamı istedi. Resmen bir parça makarna yemek için yalvarıyordum" dedi.

'HAYATIM ANLAM KAZANDI'
Zor günlerde yaşadığı söyleyen Şefkatli, "Hastanede bir konseye katıldık ve bebeğin kalbinde gidişatın ne olacağına baktı doktorlar. Ayel'in doğum sonrası operasyon geçirmesi gerektiğini söylediler ve daha pozitif bir sonuçla ayrıldık hastaneden... Kendime 'her şey güzel olacak Yasemin' diye tekrarlıyordum ve buna çok inanıyordum. 22 Ocak sabahı iki bebeğimin de ağlama sesiyle hayatım bambaşka bir anlam kazandı" diyerek hamilelik sürecini anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
İHH
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti
3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek’le birbirine girdi: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEM’li bir tatile çıkıyorsun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
SON DAKİKA