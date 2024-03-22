Yasemin’in penceresi!

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizleri, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Şimdilerde tüm vaktini ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel'e ayıran Şefkatli, hamilelik sürecinde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Ünlü fenomen, "Hazır boşluk bulmuşken kendi hamilelik sürecimi aktarayım... 8'inci haftada öğrendik ikiz olduklarını... İlk öğrendiğim an doktoruma 'sıkışacaklar' dedim. Ölümüne bulantılar başladı. Hiçbir şey yiyemiyordum, hatta koklayamıyordum bile. Bazen bütün gün sadece salatalık yediğim oldu" ifadelerini kullandı.

'YEMEK İÇİN YALVARIYORDUM'

Sözlerine devam eden Şefkatli, "Gittiğimiz başka bir doktor Ayel'in kalbinde bir sıkıntı olduğunu ve artık yakın takip yapması gerektiğini, bebeklerin risk taşıdığını söyledi. Günlerce uyumadan karnımdaki hareketleri takip ettim, hareket olmadığında 'acaba bir sorun mu var' diye doktorlarımıza yazıyordum. Bebeklerimin yaşama tutunması için sıvıları dengede tutmak adına müthiş sıkı bir diyet uyguladım, doktorum böyle yapmamı istedi. Resmen bir parça makarna yemek için yalvarıyordum" dedi.

'HAYATIM ANLAM KAZANDI'

Zor günlerde yaşadığı söyleyen Şefkatli, "Hastanede bir konseye katıldık ve bebeğin kalbinde gidişatın ne olacağına baktı doktorlar. Ayel'in doğum sonrası operasyon geçirmesi gerektiğini söylediler ve daha pozitif bir sonuçla ayrıldık hastaneden... Kendime 'her şey güzel olacak Yasemin' diye tekrarlıyordum ve buna çok inanıyordum. 22 Ocak sabahı iki bebeğimin de ağlama sesiyle hayatım bambaşka bir anlam kazandı" diyerek hamilelik sürecini anlattı.