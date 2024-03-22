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Türk personeli çıkarıp Hintli işçi aldılar

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Türk personeli çıkarıp Hintli işçi aldılar

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, et üretimi gerçekleştiren Lezita'da süren grev ile ilgili "İşçilerimizi yıldırmak için her türlü tehdidi, yöntemi kullanarak grevi işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Hindistan'dan getirdikleri 50 kadar işçiyi çalıştırmaya başlamışlar" dedi.

Öz Gıda İş Sendikası'nın İzmir Kemalpaşa'daki Lezita Fabrikası'nda yaklaşık 4 yıldır örgütlenme mücadelesi yürüttüğünü belirten Arslan, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi almayı başardığını söyledi. Bu süreçte de işverenin itirazlarıyla karşılaşıldığını vurgulayan Arslan, "Mahkeme kararları lehimize sonuçlandı. Bakanlıktan yetkiyi aldık ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini başlattık ama işveren masaya gelmekten imtina etti. Sendikamız bu süreçlerde aklıselim davrandı. Bu süreç bittikten sonra grev ve bu grevi uygulama kararını aldı" dedi.

İşverenin olumsuz ve antidemokratik tutumunun, işletme önünde grev yapan işçilere yönelik devam ettiğini, bazı işçilerin işten çıkarıldığını anlatan Mahmut Arslan, şunları kaydetti: "Emeğe karşı, alın terine karşı bu şekilde düşmanca bir tavırla ilk defa karşılaşıyoruz. Biz işletmemize zarar vermek istemiyoruz. Bu grevin demokratik süreçlerle bitmesini istiyoruz."

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