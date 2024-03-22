PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Napoli, Galatasaraylı Mauro Icardi’yi transfer listesine ekledi

Napoli, Galatasaraylı Mauro Icardi’yi transfer listesine ekledi. İtalyanlar’a göre Osimhen’in olası satışında Arjantinli yıldız ilk sırada olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Napoli, Galatasaraylı Mauro Icardi’yi transfer listesine ekledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sarı- Kırmızılı forma altında attığı gollerle taraftarların sevgilisi oldu. Tecrübeli oyuncunun başarılı performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. İtalyan basınındaki haberlere göre Napoli, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

46 GOL VE 19 ASİST
Medyadaki haberlerde, "Victor Osimhen sonrası için golcü arayan Napoli, Mauro Icardi'yi takdir ediyor ve onu önemli bir golcü olarak görüyor. Ancak Arjantinli santraforun Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon Euro maaşın yarısını bile ona asla veremez. Icardi'nin maaşını en az yüzde 60 oranında düşürmesi gerekiyor, aksi halde bu transfer mümkün değil" yorumlarında bulundular. 64 kez Galatasaray formasını giyen Icardi, 46 gol atarken 19 da asist yaptı.

MİLAN'A SEVE SEVE DÖNER!
İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, gol yollarında sorun yaşayan Milan'a çağrı yaptı. Gazete, "Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Icardi uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor, Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadelerine yer verdi. Icardi, Milano ekibi İnter'de forma giymişti.

31 yaşındaki Arjantinli golcü Icardi, bu sezon G.Saray forması ile 38 karşılaşmada görev yaptı. 23 gol ve 11 asistle 34 gole katkıda bulundu. Cimbom, geçen yıl Temmuz ayında Icardi için Paris Saint Germain'e 10 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
İHH
Balya balya skandal |CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de işin içinde: Rüşvet suçundan hapsi istenmişti
3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek’le birbirine girdi: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım
TAKVİM Süper Lig tarihini masaya yatırdı! Çok çarpıcı bir sonuç çıktı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEM’li bir tatile çıkıyorsun
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kilis mitinginde önemli açıklamalar
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Yakup Sekizkök Takvim’in konuğu oldu!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir
DEM’den ’Kandil’ mitingi! Diyarbakır’ı ’kürdistan’ ilan edip CHP ile ’İstanbul uzlaşısı’na selam gönderdiler: Devlete ’katliamcı’ iftirası
CHP’de yeni ’Gel bakalım Muharrrem’ vakası! Engin Altay CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı
CHP’deki şaibede yeni görüntü! Balya balya para dolu çanta ağır geldi, sürükleyerek götürdü... Başrolde İmamoğlu’nun müdürü
SON DAKİKA