Napoli, Galatasaraylı Mauro Icardi’yi transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sarı- Kırmızılı forma altında attığı gollerle taraftarların sevgilisi oldu. Tecrübeli oyuncunun başarılı performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. İtalyan basınındaki haberlere göre Napoli, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.



46 GOL VE 19 ASİST

Medyadaki haberlerde, "Victor Osimhen sonrası için golcü arayan Napoli, Mauro Icardi'yi takdir ediyor ve onu önemli bir golcü olarak görüyor. Ancak Arjantinli santraforun Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon Euro maaşın yarısını bile ona asla veremez. Icardi'nin maaşını en az yüzde 60 oranında düşürmesi gerekiyor, aksi halde bu transfer mümkün değil" yorumlarında bulundular. 64 kez Galatasaray formasını giyen Icardi, 46 gol atarken 19 da asist yaptı.



MİLAN'A SEVE SEVE DÖNER!

İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, gol yollarında sorun yaşayan Milan'a çağrı yaptı. Gazete, "Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Icardi uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor, Milan'a seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadelerine yer verdi. Icardi, Milano ekibi İnter'de forma giymişti.



31 yaşındaki Arjantinli golcü Icardi, bu sezon G.Saray forması ile 38 karşılaşmada görev yaptı. 23 gol ve 11 asistle 34 gole katkıda bulundu. Cimbom, geçen yıl Temmuz ayında Icardi için Paris Saint Germain'e 10 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

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