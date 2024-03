En anlamlı iftar!

Down sendromlulara sıkça destek veren Mehmet Topal, pandemi döneminde ara verdiği buluşmalara bir yenisini ekledi. Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyip sanat ve spor camiasının ünlü isimlerini iftarda bir araya getirdi.

SÜRPRİZ EĞLENCE!

İftarın ardından gitarıyla sürpriz yapan Metin Özülkü'nün şarkılarına, Down sendromlu gençlerden oluşan büyük bir vokal grubu eşlik etti. Gençlerin isteğini kırmayan ünlü isimler de koroya dahil olunca ortaya eğlenceli bir sahne performansı çıktı. Ünlü isimler adeta çocuklar gibi şendi.