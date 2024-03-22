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Dengeler bozuluyor!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mart 2024 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:01
Dengeler bozuluyor!

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Ateş Kuşları'nın yeni bölüm konusu şöyle; Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak. Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek. Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak. Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

ATEŞ KUŞLARI LATİN AMERİKA'DA
Öte yandan iki sezondur izleyicilerin büyük ilgisiyle takip ettiği Ateş Kuşları, Latin Amerika yolculuğuna 19 Mart 2024'te Ekvator'da yayın yapan TC Television kanalıyla başladı. Ayrıca 24 Mart 2024'te Panama'da izleyicilerle buluşacak olan Ateş Kuşları dizisinin birinci ve ikinci sezonu, prime-time'da TVN kanalında yayınlayacak.

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