Altın farkı: Piyasa ile kuyumcu arasında makas açılıyor!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kuyumcularda çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Darphane'nin hafta sonları fazla mesai yaptığı ve hafta içi de çift vardiya sistemine geçtiği belirtilmişti. Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda gram altının satış fiyatı ile piyasa fiyatı olarak tabir edilen spot fiyat arasında makas 250 lirayı aştı.

BANKADA DA BAŞKA

Kapalıçarşı fiyatı, piyasa fiyatının 250 lira üstüne çıktı. Bankalarda da altının gram satış fiyatı piyasa fiyatının 110 lira üzerinde satılıyor. Uzmanlara göre bu durumun temel sebebini eldeki altın stoklarının talebi karşılamaya yetmemesi oluşturuyor.



REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın, Fed'in bu yıl için toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından 2 bin 222 dolara ulaşarak rekor yeniledi. Dün seans başlarında zirveyi gören altın daha sonra 2 bin 208 dolar seviyelerine geriledi. İçeride de altının gram fiyatı Fed kararının ardından 2 bin 317 liraya kadar yükseldi.