Hayatları ye’Nil’endi!

'Özgür Kız' Nil Karaibrahimgil, 21 Ocak 2010 tarihinde, Sertab Erener'in kardeşi reklamcı Serdar Erener ile "Nil Nehri" kıyısında yapılan düğünle dünyaevine girmişti. Çift, Mayıs 2014'te Aziz Arif adını verdiklerini oğullarını kucağına almıştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü çift, şehri terk edip doğayla baş başa kaldıkları orman içinde bir eve yerleşti. Çiftin yaşamını, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ekrana taşıdı. Youtube programına konuk olan Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener çifti, yeni yaşamlarından bahsetti.

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Ormana yerleşmenin radikal bir karar olduğunu söyleyen Nil Karaibrahimgil, "Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. Gerçekten radikal bir karardı taşınmak... En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler'de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye" dedi. Sakalı ve bastonuyla dikkat çeken Serdar Erener ise, "Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede... Şehir eşittir tehlike benim için" ifadelerini kullandı.