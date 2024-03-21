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'Demir' lady!

Güzelliği ile Asya Kıtası’nı fetheden Serenay Sarıkaya, İstanbul’a ayak bastı. Mutluluk saçan Sarıkaya, Mert Demir sorularını duyunca yine sessizliğe büründü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
’Demir’ lady!

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Serenay Sarıkaya, önceki sabah özel bir marka için gittiği Güney Kore'den dönerken İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce biraz şaşıran Sarıkaya, kısaca soruları yanıtladı. Tam çıkış esnasında kahve almak istediğini dile getiren oyuncu, kahvesini aldıktan sonra, "Konuşacak bir şey yok aslında... Güney Kore'ye ilk kez gittim ve oradaki günlerimi harika geçirdim. Tokyo'ya da gittik. Orada birkaç gün boş vaktim vardı, oraları da gezdim" dedi.

YİNE KAÇTI!
Mert Demir ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan ancak net bir şekilde açıklamayan Sarıkaya, "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek güldü. Geçtiğimiz haftalarda stilinde bir değişikliğe giderek bıyıklarını kesen Mert Demir hakkında, "Mert Bey'in bıyıklarını kesmesini siz mi istediniz?" sorusuna ise güzel oyuncu, sadece güldü ve yanıt vermeden oradan ayrıldı.

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