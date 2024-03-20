Son durak!

Saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde bir otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Otomobil şarampole inip güçlükle dururken, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenler vatandaşlardan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi. Polis ekipleri, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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