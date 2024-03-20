PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Salih ve Cenk’e rest

Beşiktaş’ın önerdiği rakamları kabul etmeyen iki isimle yola devam etmeyeceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Salih ve Cenk’e rest

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim, bir süredir sezon sonunda bitecek kontratlarını uzatmak için görüştüğü Salih Uçan ve Cenk Tosun'la bir türlü orta yolu bulamadı. Yönetimin önerilen rakamları kabul etmeyen iki isme rest çektiği ve yeni sezonda bu isimlerle devam etmeyi düşünmediği iöğrenildi. Düşük performansıyla eleştirilen Cenk Tosun ve sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma giyemeyen Salih Uçan'ın teklif edilen edilen ücretin çok daha fazlasını talep ettiği de gelen haberler arasında. İki oyuncuya da Süper Lig ve yurt dışından teklif olduğu da belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
İHH
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Türk Telekom
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Trabzonspor’un efsanesiydi! 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
SON DAKİKA