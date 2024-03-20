Salih ve Cenk’e rest

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim, bir süredir sezon sonunda bitecek kontratlarını uzatmak için görüştüğü Salih Uçan ve Cenk Tosun'la bir türlü orta yolu bulamadı. Yönetimin önerilen rakamları kabul etmeyen iki isme rest çektiği ve yeni sezonda bu isimlerle devam etmeyi düşünmediği iöğrenildi. Düşük performansıyla eleştirilen Cenk Tosun ve sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma giyemeyen Salih Uçan'ın teklif edilen edilen ücretin çok daha fazlasını talep ettiği de gelen haberler arasında. İki oyuncuya da Süper Lig ve yurt dışından teklif olduğu da belirtiliyor.

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