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Orantısız güzeller!

“Altın Oran” ölçülerine göre dünyanın en güzel kadını Bella Hadid oldu. Hadid’i ise Beyonce, Amber Heard ve Ariana Grande takip etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Orantısız güzeller!

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DR. Julian De Silva, Antik Yunan güzellik formülü olarak bilinen 'altın oran' ölçümlerine göre 'Dünyanın en güzel kadınları' listesini sıraladı. Listede en yüksek puanı alan Filistin-Hollanda asıllı Amerikalı süpermodel Bella Hadid oldu. Silva'nın matematiksel değerlendirmelerine göre; gözleri, kaşları, burnu, dudakları, çenesi ve yüz şekli ölçülerek antik Yunanlıların mükemmellik düşüncesine en yakın olan kadın Bella Hadid...

ZİRVE BELLA'NIN
2022'de İngiliz Moda Konseyi tarafından "Yılın Modeli" seçilen Bella Hadid, %94,35'lik oranla listenin zirvesinde yer aldı. 32 Grammy ödülü sahibi Beyonce, %92,44'lik oranla listede ikinci sırada yer buldu. 37 yaşındaki oyuncu Amber Heard ise %91,85 ile üçüncü sırada... Amerikan & İtalyan şarkıcı Ariana Grande, ise %91,81 ile dördüncü sıradaydı. Beşinci sıra ise 14 Grammy sahibi genç şarkıcı Taylor Switf'in: %91,64...

GÜZELLER GEÇİDİ!
Altıncı sıra %91,05'lik oranla 50 yaşındaki İngiliz Kate Moss'un... 39 yaşındaki Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, %90,91'lik oranla yedinci sırada yer aldı. Sekizinci sıranın sahibi ise %90,51'lik oranla 42 yaşındaki Amerikalı aktris Natalie Portman'ın... Dokuzuncu sırada yer alan 39 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu Katy Perry'nin oranı %90,08... Listeye giren son isim ise İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne. 31 yaşındaki Delevingne'nin yüz oranı %89,99...

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