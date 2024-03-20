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Ebru Gündeş 4.5 aylık hamile!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai’de iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Ebru Gündeş 4.5 aylık hamile!

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Daha önce üç evlilik yapan ve Reza Zarrab ile olan evliliğinden "Alara" adında bir kızı bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4'üncü kez mutluluğa evet demişti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, Dubai'de evlenmişti. Hatta ikilinin evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti. Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti.

İDDİALAR YÜKSELİYOR!
Akay, sitesinde yayınladığı yazıda "Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum" diyerek Gündeş'in hamile olduğunu duyurdu. İş insanı Murat Özdemir'in, evliliği devam ederken Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, "Eşiniz sizi Ebru Gündeş'le aldattı mı?" sorusuna, "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun" yanıtını vermişti.

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