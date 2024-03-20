Akaryakıtta ‘tek fiyat’ dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan dizel ve benzinde uygulanan fiyat farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel mevcutta istasyonlarda 'Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro' gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek. Artık istasyonlarda bu tür ifadeler kullanılmayacak, sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek. EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların değerlendirilmesi amacıyla 'Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı' hazırladı. Taslağın 30 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.