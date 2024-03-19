Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan maç sonunda futbolculara teşekkür geldi

Trabzonspor ligdeki 3.'lük konumunu korumaya devam ederken, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu. Yenilginin yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları bir hayli etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına maç sonunda kısa bir konuşma yaparak, ortaya koydukları performans nedeniyle kutladı. Avcı, "Devre arasında size oyuna dahil olacağımızı söylemiştim ve bunu yaptınız. Hatta maçın ikinci yarısını domine eden taraf oldunuz. 2-0'a rağmen iyi reaksiyon gösterdiniz. Maçı alabilirdik ama olmadı" dedi.

HEDEFLER DEVAM EDİYOR

Abdullah hoca, Fenerbahçe maçında yaptıkları yerleşim hatalarını oyuncularına anlatırken, "Milli ara sonrasında takım savunmasını daha da güçlendirici önlemler alacağız. Hedeflerimiz devam ediyor. Lig 3.'lüğünden sonra kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Bunları başaracak gücümüz var" diye konuştu.



HAKEMLERE TEPKİ GELDİ

Trabzonspor'dan bir açıklama da Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları için geldi. Yapılan paylaşımda, "Sizi unuttuğumuzu

sanmayın! bizde kimsenin hesabı kalmaz!" ifadeleri kullanıldı.