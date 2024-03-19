PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan maç sonunda futbolculara teşekkür geldi

Abdullah Avcı’nın “2-0’dan reaksiyon gösterdik ve 2-2’yi yakaladık. 2. yarıda oyunu domine ettik. Buradan devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan maç sonunda futbolculara teşekkür geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor ligdeki 3.'lük konumunu korumaya devam ederken, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu. Yenilginin yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları bir hayli etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına maç sonunda kısa bir konuşma yaparak, ortaya koydukları performans nedeniyle kutladı. Avcı, "Devre arasında size oyuna dahil olacağımızı söylemiştim ve bunu yaptınız. Hatta maçın ikinci yarısını domine eden taraf oldunuz. 2-0'a rağmen iyi reaksiyon gösterdiniz. Maçı alabilirdik ama olmadı" dedi.

HEDEFLER DEVAM EDİYOR
Abdullah hoca, Fenerbahçe maçında yaptıkları yerleşim hatalarını oyuncularına anlatırken, "Milli ara sonrasında takım savunmasını daha da güçlendirici önlemler alacağız. Hedeflerimiz devam ediyor. Lig 3.'lüğünden sonra kupayı da müzemize götürmek istiyoruz. Bunları başaracak gücümüz var" diye konuştu.

HAKEMLERE TEPKİ GELDİ
Trabzonspor'dan bir açıklama da Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları için geldi. Yapılan paylaşımda, "Sizi unuttuğumuzu
sanmayın! bizde kimsenin hesabı kalmaz!" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
Trabzonspor’dan derbide çıkan olaylarla ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Sizi unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA