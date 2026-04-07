Uyuşturucu ve yasa dışı bahiste Mart raporu: 2 bin 996 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına ilişkin 2026 yılı Mart ayında Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 2 bin 996 şüpheli tutuklandığını bildirdi.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mart 2026'da uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 81 ilde 729 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
  • Operasyonlarda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 2 bin 996 şüpheli tutuklandı ve 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
  • Uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 bin 541 kişi tutuklandı.
  • Yasa dışı bahis operasyonlarında 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapılarak 455 kişi tutuklandı.
  • Operasyonlar 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirildi ve en fazla işlem İstanbul'da yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 729 operasyon gerçekleştirildiğini, işlem yapılan 9 bin 185 zanlıdan 2 bin 996'sının tutuklandığını, 820'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

UYUŞTURUCU, YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR SUÇLARINA GEÇİT YOK&NBSP;

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlike olduğunu bildirdi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Görseller sosyal medya, AA, DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Bu suçların, aile yapısını zayıflattığını, toplumsal dokuya zarar verdiğini belirten Gürlek, ayrıca bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bıraktığını aktardı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler

MART AYINDA 729 OPERASYON

Gürlek, söz konusu suçlara yönelik mart ayında 729 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, soruşturma içeriklerine ilişkin şunları kaydetti:

Ele geçirilen uyuşturucu

"2026 yılı mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur."

Mart ayındaki operasyonlarda yakalanan şüphelilerden biri.

SUÇLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensupları ile adli kolluk birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

