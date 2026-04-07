Operasyonlar 171 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirildi ve en fazla işlem İstanbul'da yapıldı.

Uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılırken 2 bin 541 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 2 bin 996 şüpheli tutuklandı ve 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mart ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 729 operasyon gerçekleştirildiğini, işlem yapılan 9 bin 185 zanlıdan 2 bin 996'sının tutuklandığını, 820'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

UYUŞTURUCU, YASA DIŞI BAHİS VE SANAL KUMAR SUÇLARINA GEÇİT YOK&NBSP;



Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının, gençleri bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlike olduğunu bildirdi.