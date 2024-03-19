PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kafa karıştıran performans: Galatasaray Faslı yıldız Hakim Ziyech'i takımda tutabilir

Kasımpaşa maçında 16 dakika süre alan Ziyech yaptığı asist ve etkili oyunuyla dikkat çekti. Yönetim de bu performansı sonrası takımdan ayrılmayı düşünen oyuncuya sezon sonunu beklemesini söyledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Kafa karıştıran performans: Galatasaray Faslı yıldız Hakim Ziyech’i takımda tutabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçın 74. dakikasında Kaan Ayhan'ın yerine oyuna Hakim Ziyech etkili performasıyla yönetimin kafasını karıştırdı. Oyunda kaldığı 16 dakika içinde Icardi'ye yaptığı asistle skoru 3-3'e getirmişti. Ziyech'in bu performansı sonrası kendisiyle yolları ayırmayı planlayan yönetimin de kafasını karştırdı.

Yıldız futbolcuyla Kasımpaşa maçı sonrası bir görüşme gercekleştiren Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un Körfez bölgesi ve Hollanda'dan talipleri olan Ziyech'e, "Şu an için geleceğinle ilgili bir karar verme. Sezon sonunda seninle yapacağımıs görüşmeyi bekle" ifadelerini kullandığı belirtildi. Sezon sonunda boşa çıkacak Ziyech'in geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asiste imza attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA