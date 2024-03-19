Kafa karıştıran performans: Galatasaray Faslı yıldız Hakim Ziyech’i takımda tutabilir

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçın 74. dakikasında Kaan Ayhan'ın yerine oyuna Hakim Ziyech etkili performasıyla yönetimin kafasını karıştırdı. Oyunda kaldığı 16 dakika içinde Icardi'ye yaptığı asistle skoru 3-3'e getirmişti. Ziyech'in bu performansı sonrası kendisiyle yolları ayırmayı planlayan yönetimin de kafasını karştırdı.

Yıldız futbolcuyla Kasımpaşa maçı sonrası bir görüşme gercekleştiren Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un Körfez bölgesi ve Hollanda'dan talipleri olan Ziyech'e, "Şu an için geleceğinle ilgili bir karar verme. Sezon sonunda seninle yapacağımıs görüşmeyi bekle" ifadelerini kullandığı belirtildi. Sezon sonunda boşa çıkacak Ziyech'in geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asiste imza attı.