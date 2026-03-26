İRAN'IN MASASINDAKİ HARİTA

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasında savaş 27. gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 maddesine karşılık Tahran 5 şart öne sürdü ve ateşkesi reddetti. Savaşa devam yemini eden İran'ın yeni misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Suudi Arabistan ile Kuveyt’teki kritik altyapı noktalarını gösteren bir haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin gündeminde olduğu öne sürüldü.
İran merkezli Hemşehri haber sitesi, kimliği açıklanmayan bir yetkilinin konuya dair değerlendirmelerine yer verdi.
Yetkili, “Herhangi bir düşmanca girişim olması durumunda Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol sahası başta olmak üzere Vefre ve Burgan sahaları ile El-Zor ve Şuaybe enerji tesisleri dahil çeşitli stratejik noktalar misilleme hedefleri arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda, ABD ya da İsrail kaynaklı olası bir stratejik saldırıya karşı İran’ın karşılık vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.
Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.
İranlıların müzakere ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.
Trump, "savaş" yerine "askeri operasyon" kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir." diye konuştu.
Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi.
Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi.
ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve en iyi askeri teçhizatı ürettiğini söyleyen Trump, ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini öne sürdü.
Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü." diye konuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.
İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu.
İsrail'in merkezinde sirenlerin çalmaya başlamasından önce İsrail ordusundan herhangi bir ön uyarı yapılmaması dikkati çekti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 roketi önlediği, şarapnel parçalarının farklı bölgelere düştüğü ileri sürüldü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet veya yaralı raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.