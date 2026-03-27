Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Batman'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Makedonya 1. Lig'de faaliyet gösteren bir spor kulübünün başkanı altın kaçakçılığı iddiasıyla yakalandı TAKSİDE 2,5 KİLO ALTIN

Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.