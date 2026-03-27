CANLI YAYIN
Geri

Batman'dan Makedonya'ya "kaçak altın" ağı: Kulüp başkanına uzandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

TAKSİDE 2,5 KİLO ALTIN
Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ KULÜP BAŞKANI ÇIKTI
Yapılan incelemede Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler