Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek.

Tüketicilerin %87'sine destek sürecek. (Fotoğraflar: Takvim- Arşiv) İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğal gaz kademesinde, elektrikten farklı olarak yıllık değil, aylık tüketim ortalamaları esas alınacak. Ortalama tüketimlerden aylık yüzde 75 fazla tüketenler desteklemeden çıkarılacak. Örneğin; Ankara'da ya da İstanbul'da aralık-ocakta aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üstünü tüketenler destekleme dışı kalacak.