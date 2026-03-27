Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek.
İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğal gaz kademesinde, elektrikten farklı olarak yıllık değil, aylık tüketim ortalamaları esas alınacak. Ortalama tüketimlerden aylık yüzde 75 fazla tüketenler desteklemeden çıkarılacak.
Örneğin; Ankara'da ya da İstanbul'da aralık-ocakta aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üstünü tüketenler destekleme dışı kalacak.
HER İL FARKLI OLACAK
Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek. Yeni modelle her ilin aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155, Ege ve İç Anadolu 180, Karadeniz 175, Güney Doğu Anadolu 195, Doğu Anadolu 235 metreküp gaz tüketmişti. Yeni modelde kış aylarında örneğin Ankara'da ortalama 200, Erzurum'da 230 metreküp gaz tüketimi esas alınacak. Ortalama tüketim rakamlarını bakanlık ilan edecek. Doğal gazda mevcutta faturaların yüzde 45'ini devlet ödüyor.