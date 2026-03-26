LARK VE DİĞER ADALAR DA GÜNDEMDE

Pentagon'un değerlendirmeleri yalnızca Hark Adası ile sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nın dar geçiş noktalarında bulunan Lark ve çevresindeki adalar da seçenekler arasında bulunuyor.

Lark Adası, boğazın en dar noktalarından birinde yer alması nedeniyle İran'ın deniz trafiğini izlediği ve kontrol ettiği kritik askeri noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede konuşlu sistemler sayesinde tanker geçişlerinin denetlenebildiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları da senaryolarda yer alan diğer stratejik noktalar arasında gösteriliyor.

İran'ın 1971'den bu yana kontrolünde bulunan bu adalar, Birleşik Arap Emirlikleri ile egemenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Söz konusu adaların, füze sistemleri, insansız hava araçları ve deniz mayınlarıyla donatılmış ileri askeri üsler olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.