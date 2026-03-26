ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington'un yeni askeri senaryolar üzerinde çalıştığı öne sürüldü. ABD basınına göre Pentagon, Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik adaları kapsayan çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI STRATEJİK ÖNEMİNİ KORUYOR
Axios'un haberine göre, ABD yönetimi İran'a yönelik farklı askeri seçenekler üzerinde duruyor. Dünya enerji taşımacılığında kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, bu değerlendirmelerin merkezinde yer alıyor. Bölgedeki adalar, hem petrol sevkiyatı hem de askeri hareketlilik açısından önem taşıyor.
HARK ADASI ÖNE ÇIKAN NOKTALARDAN BİRİ
Değerlendirilen seçenekler arasında, İran'ın petrol ihracatında önemli rol oynayan Hark Adası da yer alıyor.
Bu adaya yönelik olası bir müdahalenin, İran'ın enerji ihracatını doğrudan etkileyebileceği belirtilirken, böyle bir adımın gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.
LARK VE DİĞER ADALAR DA GÜNDEMDE
Pentagon'un değerlendirmeleri yalnızca Hark Adası ile sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nın dar geçiş noktalarında bulunan Lark ve çevresindeki adalar da seçenekler arasında bulunuyor.
Lark Adası, boğazın en dar noktalarından birinde yer alması nedeniyle İran'ın deniz trafiğini izlediği ve kontrol ettiği kritik askeri noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede konuşlu sistemler sayesinde tanker geçişlerinin denetlenebildiği belirtiliyor.
Bunun yanı sıra, Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları da senaryolarda yer alan diğer stratejik noktalar arasında gösteriliyor.
İran'ın 1971'den bu yana kontrolünde bulunan bu adalar, Birleşik Arap Emirlikleri ile egemenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Söz konusu adaların, füze sistemleri, insansız hava araçları ve deniz mayınlarıyla donatılmış ileri askeri üsler olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
KEŞM ADASI: EN BÜYÜK VE EN KARMAŞIK HEDEF
Basra Körfezi'ndeki en büyük ada olan Keşm (Qeshm), hem coğrafi büyüklüğü hem de askeri altyapısıyla dikkat çekiyor.
Hürmüz'e yakın konumu nedeniyle stratejik bir noktada bulunan adanın, yer altı tesislerinde füze sistemleri, mayınlar ve insansız hava araçları barındırdığına yönelik iddialar bulunuyor.
Ancak geniş yüzölçümü ve askeri kapasitesi nedeniyle, bu adaya yönelik olası bir operasyonun yüksek risk taşıyacağı değerlendiriliyor.
İRAN'DAN UYARI
İranlı yetkililer, ülkeye ait adalara yönelik olası bir girişimin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu tür bir adımın, bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği yönünde açıklamalar yapıldı.
RİSK: GERİLİMİN GENİŞLEME İHTİMALİ
Değerlendirmelere göre, İran topraklarını doğrudan hedef alan bir senaryo, mevcut askeri faaliyetlere kıyasla daha yüksek risk içeriyor. Böyle bir gelişmenin, taraflar arasında daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini artırabileceği belirtiliyor.
SONUÇ: SENARYOLAR MASADA, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
ABD'nin farklı askeri seçenekleri değerlendirmesi, sahadaki gelişmelerin yeni bir aşamaya evrilebileceğine işaret ediyor. Ancak olası adımların bölgesel dengeler üzerindeki etkisi ve tarafların tepkisi, sürecin seyrine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.