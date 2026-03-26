Pentagon’un ada planı masada: İran’ın 6 adası hedefte

ABD ve İran hattında tansiyon zirve yaparken, Washington’un masasına "Hürmüz Senaryoları" geldi. Hark Adası’ndan Qeshm’e kadar kritik noktaları kapsayan askeri planlar ne anlama geliyor? Enerji koridorunda büyük çatışma kapıda mı? İşte Pentagon’un değerlendirdiği o stratejik hamleler...

  • ABD Pentagon'unun, Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik İran adalarına yönelik askeri senaryolar üzerinde çalıştığı bildirildi.
  • Değerlendirilen hedefler arasında Hark, Lark, Keşim, Abu Musa ve Büyük/Küçük Tunb adaları yer alıyor.
  • Söz konusu adaların, füze sistemleri, insansız hava araçları ve deniz mayınları barındıran ileri askeri üsler olarak kullanıldığı belirtiliyor.
  • İranlı yetkililer, ülkenin adalarına yönelik olası bir müdahalenin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.
  • Doğrudan İran topraklarını hedef alacak bir operasyonun, gerilimi geniş çaplı bir çatışmaya tırmandırma riski taşıdığı ifade ediliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Washington'un yeni askeri senaryolar üzerinde çalıştığı öne sürüldü. ABD basınına göre Pentagon, Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik adaları kapsayan çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI STRATEJİK ÖNEMİNİ KORUYOR

Axios'un haberine göre, ABD yönetimi İran'a yönelik farklı askeri seçenekler üzerinde duruyor. Dünya enerji taşımacılığında kilit bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, bu değerlendirmelerin merkezinde yer alıyor. Bölgedeki adalar, hem petrol sevkiyatı hem de askeri hareketlilik açısından önem taşıyor.

HARK ADASI ÖNE ÇIKAN NOKTALARDAN BİRİ

Değerlendirilen seçenekler arasında, İran'ın petrol ihracatında önemli rol oynayan Hark Adası da yer alıyor.

Bu adaya yönelik olası bir müdahalenin, İran'ın enerji ihracatını doğrudan etkileyebileceği belirtilirken, böyle bir adımın gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

LARK VE DİĞER ADALAR DA GÜNDEMDE

Pentagon'un değerlendirmeleri yalnızca Hark Adası ile sınırlı değil. Hürmüz Boğazı'nın dar geçiş noktalarında bulunan Lark ve çevresindeki adalar da seçenekler arasında bulunuyor.

Lark Adası, boğazın en dar noktalarından birinde yer alması nedeniyle İran'ın deniz trafiğini izlediği ve kontrol ettiği kritik askeri noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede konuşlu sistemler sayesinde tanker geçişlerinin denetlenebildiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları da senaryolarda yer alan diğer stratejik noktalar arasında gösteriliyor.

İran'ın 1971'den bu yana kontrolünde bulunan bu adalar, Birleşik Arap Emirlikleri ile egemenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Söz konusu adaların, füze sistemleri, insansız hava araçları ve deniz mayınlarıyla donatılmış ileri askeri üsler olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

KEŞM ADASI: EN BÜYÜK VE EN KARMAŞIK HEDEF

Basra Körfezi'ndeki en büyük ada olan Keşm (Qeshm), hem coğrafi büyüklüğü hem de askeri altyapısıyla dikkat çekiyor.

Hürmüz'e yakın konumu nedeniyle stratejik bir noktada bulunan adanın, yer altı tesislerinde füze sistemleri, mayınlar ve insansız hava araçları barındırdığına yönelik iddialar bulunuyor.

Ancak geniş yüzölçümü ve askeri kapasitesi nedeniyle, bu adaya yönelik olası bir operasyonun yüksek risk taşıyacağı değerlendiriliyor.

İRAN'DAN UYARI

İranlı yetkililer, ülkeye ait adalara yönelik olası bir girişimin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bu tür bir adımın, bölgedeki gerilimi daha da artırabileceği yönünde açıklamalar yapıldı.

RİSK: GERİLİMİN GENİŞLEME İHTİMALİ

Değerlendirmelere göre, İran topraklarını doğrudan hedef alan bir senaryo, mevcut askeri faaliyetlere kıyasla daha yüksek risk içeriyor. Böyle bir gelişmenin, taraflar arasında daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini artırabileceği belirtiliyor.

SONUÇ: SENARYOLAR MASADA, BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD'nin farklı askeri seçenekleri değerlendirmesi, sahadaki gelişmelerin yeni bir aşamaya evrilebileceğine işaret ediyor. Ancak olası adımların bölgesel dengeler üzerindeki etkisi ve tarafların tepkisi, sürecin seyrine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

