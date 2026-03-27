İstanbul merkezli rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 12 kişi Uşak, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik operasyonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ankara'daki otel odasında yapılan aramada, Yalım'a ait ikinci telefonun sevgilisinin iç çamaşırına gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi. CHP'Lİ ÖZKAN YALIN VE 12 İSİM GÖZALTINDA

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP'li Özkan Yalım (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv) Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında başkan Yalım'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

CHPli Uşak Belediyesinde rüşvet operasyon: Bağış adı altında vurgun YALIM BELEDİYE PERSONELİ SEVGİLİSİYLE OTELDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde, belediye personeli olduğu belirlenen 21 yaşındaki S.A. ile birlikte bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, ikiliye ait o geceye dair resmi otel kaydının bulunmadığı, ancak geçmiş dönemlere ait kayıtların olduğu belirlendi. Yalım'ın yanında otelde bulunan belediye personeli sevgilisi Gözaltı sırasında kapıyı havluya sarılı şekilde açtığı öğrenilen Yalım'ın, üzerini değiştirmek için ekiplerden süre istediği belirtildi.