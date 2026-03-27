İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a yönelik operasyonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Ankara'daki otel odasında yapılan aramada, Yalım'a ait ikinci telefonun sevgilisinin iç çamaşırına gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi.
CHP'Lİ ÖZKAN YALIN VE 12 İSİM GÖZALTINDA
İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında başkan Yalım'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
YALIM BELEDİYE PERSONELİ SEVGİLİSİYLE OTELDE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde, belediye personeli olduğu belirlenen 21 yaşındaki S.A. ile birlikte bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, ikiliye ait o geceye dair resmi otel kaydının bulunmadığı, ancak geçmiş dönemlere ait kayıtların olduğu belirlendi.
Gözaltı sırasında kapıyı havluya sarılı şekilde açtığı öğrenilen Yalım'ın, üzerini değiştirmek için ekiplerden süre istediği belirtildi.
İKİNCİ TELEFON SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDA BULUNDU
Ekiplerin odada yaptığı aramada Yalım'ın bir telefonunu teslim ettiği, ancak ikinci bir telefonun S.A.'nın iç çamaşırına gizlenmiş şekilde bulunduğu tespit edildi. Söz konusu telefonun şifresinin verilmediği öğrenilirken, cihazın soruşturmada kritik deliller içerdiği değerlendiriliyor.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre bu gelişmenin ardından Yalım ve S.A. hakkında "delil karartma" suçundan ayrı bir soruşturma başlatılması bekleniyor.
"BİR MAAŞLI SEVGİLİ DAHA" İDDİASI
Öte yandan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen ve belediyede çalışmamasına rağmen yüksek maaş aldığı iddia edilen bir başka kişi A.A.'nın da Kocaeli'de gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturma tüm yönleriyle sürerken, elde edilen bulguların dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.