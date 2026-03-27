Yapılan yorumlarda, maçın kırılma anı ve öne çıkan isimler dikkat çekti.

Rumen basını, Türkiye ile oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Agerpres, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini belirterek, "Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi" ifadelerini kullandı. G4 Media ise "Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" değerlendirmesinde bulundu.



"DÜNYA KUPASI HAYALİ BİTTİ"

Adevarul, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini atarken, Prosport "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü" yorumunu yaptı.

Gazeta Sporturilor ise karşılaşmayı, "Boğaz'da mucize gerçekleşmedi" sözleriyle değerlendirirken, Romanya'nın savunma odaklı oyununa dikkat çekti.

Golazo, Arda Güler ile Ratiu'yu karşılaştırarak "Onlar Süper Arda'ya sahipti, biz ise Ratiu'ya. Fark buydu" ifadelerini kullandı.