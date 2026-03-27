Romanya basını: Farkı Arda Güler yarattı

Romanya basını, Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin ardından Dünya Kupası umutlarının sona erdiğini vurgularken, Arda Güler’in performansını sonucun belirleyici faktörü olarak öne çıkardı.

Romanya basını: Farkı Arda Güler yarattı

Rumen basını, Türkiye ile oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Yapılan yorumlarda, maçın kırılma anı ve öne çıkan isimler dikkat çekti.

Romanya basını: Farkı Arda Güler yarattı-2
ARDA GÜLER VURGUSU

Agerpres, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini belirterek, "Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi" ifadelerini kullandı. G4 Media ise "Türkler, Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Romanya basını: Farkı Arda Güler yarattı-3
"DÜNYA KUPASI HAYALİ BİTTİ"

Adevarul, "Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek" manşetini atarken, Prosport "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü" yorumunu yaptı.

Gazeta Sporturilor ise karşılaşmayı, "Boğaz'da mucize gerçekleşmedi" sözleriyle değerlendirirken, Romanya'nın savunma odaklı oyununa dikkat çekti.

Golazo, Arda Güler ile Ratiu'yu karşılaştırarak "Onlar Süper Arda'ya sahipti, biz ise Ratiu'ya. Fark buydu" ifadelerini kullandı.

