Videolara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması, içeriklerin neye işaret ettiği sorusunu beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu paylaşımların olası bir askeri gelişmeye ya da İran'a yönelik dolaylı bir mesaj içerdiğini öne sürdü. Bazı yorumlarda ise bunun yeni bir dijital uyarı sistemine işaret ettiği iddia edildi. Öte yandan, bunun yalnızca dikkat çekmeye yönelik bir iletişim stratejisi olabileceğini savunanlar da oldu.

ABD basınında yer alan yorumlarda Beyaz Saray'ın iletişim tarzı eleştirildi. National Review yazarı Noah Rothman paylaşımları "anlaşılmaz ve rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Jeff Blehar ise videoları "korku filmi sahnelerine" benzetti. ABD ordusu gazisi John Jackson da bu tür içeriklerin savaş ortamında kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti.

MOZAİK TRUMP GÖRSELİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Video paylaşımlarının ardından Beyaz Saray bu kez mozaiklenmiş bir Donald Trump görseli paylaştı. ABD Başkanı'nın görüntüsünün tamamen bulanıklaştırılması, bunun sıradan bir görsel tercihinden öte bir anlam taşıyabileceği yorumlarına yol açtı.

UZMANLAR "MESAJ" İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKİYOR

A Haber'de konuşan uzmanlar, paylaşımların ABD ile İran arasında artan gerilim bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Akademisyen Yeliz Albayrak, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin propaganda amacıyla kullanılabildiğini hatırlatarak, bu tür paylaşımların "gerçeklik algısına yönelik dolaylı mesajlar" içerebileceğini ifade etti.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise görselin tamamen mozaiklenmesinin bilinçli bir tercih olduğunu vurguladı.

Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer de bunun "kontrollü belirsizlik" oluşturmayı amaçlayan bir iletişim yöntemi olabileceğini dile getirdi.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beyaz Saray'dan paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Videoların ve mozaik görselin kasıtlı bir stratejinin parçası mı olduğu yoksa farklı bir amaçla mı yayımlandığı henüz netlik kazanmadı.